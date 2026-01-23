Опасные детские смеси: две известные компании отзывают свою продукцию из магазинов десятков стран

Швейцарская компания "Нестле" в 63 странах отзывает из продажи детские смеси: эта продукция вызывает у младенцев отравление, которое проявляется сильной рвотой и диареей. По мнению врачей, продукция "Нестле" оказалась загрязнена бактериальными токсинами.

Параллельно свои товары (но пока из торговых сетей 18 стран) отзывает французская корпорация "Лакталис".

Количество пострадавших от употребления детских смесей двух этих компаний исчисляется сотнями.