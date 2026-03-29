Операция "пролив Трампа": кто на самом деле ведет игру в Персидском заливе?

Риторика Дональда Трампа в отношении Ирана и ближневосточных союзников достигает нового накала. На фоне обсуждения возможной наземной операции в регионе эксперты фиксируют растущий разрыв между громкими заявлениями американской администрации и реальным положением дел на поле боя.

Дипломатия или оскорбление?

Особый резонанс вызвало выступление Трампа на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Майами - мероприятии, полностью организованном и спонсируемом Саудовской Аравией. Там американский президент позволил себе высказывания в адрес принца Саудовской Аравии, которые в исламском мире расцениваются как недопустимые.

Дональд Трамп, Президент США:

"Он не думал, что ему придется целовать меня в задницу. Он думал, что я буду очередным президентом-неудачником, чья страна катится под откос. Но теперь ему придется быть со мной учтивым. Скажите ему, что ему лучше вести себя учтиво".

Подобная манера общения с лидерами стран Персидского залива ставит под сомнение не только дипломатический протокол, но и долгосрочную стратегию Белого дома. Возникает вопрос: является ли такая риторика продуманной игрой, основанной на доступе к закрытым разведданным, или же свидетельствует о системном тупике, в который внешняя политика США начинает себя загонять?

Крестоносцы Пентагона

Внутри американской администрации происходят не менее любопытные процессы. Министр обороны Пит Хегсет, выступая перед военными, зачитал молитву о "победоносном ожесточении" и призвал даровать войскам "ясные и верные цели насилия". В интернете уже окрестили подобные заявления возвращением к духу крестовых походов.

Показательной стала совместная пресс-конференция Трампа и Хегсета, на которой президент назвал главу Пентагона "классным парнем" и именно ему приписал заслугу в убеждении начать операцию против Ирана. Выражение лица самого Хегсета в этот момент, по мнению аналитиков, выдавало удивление, что породило слухи о возможном "перекладывании" ответственности за потенциальные неудачи на министра обороны.

Иран перехватывает инициативу

На фоне милитаристской риторики Вашингтона все громче звучат голоса профессионалов разведки. Бывший высокопоставленный сотрудник МИ-6 Алекс Янгер в недавнем интервью сделал неожиданное заявление: по его оценкам, около двух недель назад инициатива в противостоянии перешла к Ирану.

Алекс Янгер, экс-руководитель МИ-6:

"Иран находится в более сильной позиции сейчас. Я думаю, об этом и сожалею, что пришел к такому выводу, потому что, как и многие офицеры МИ-6 моего поколения, мы большую часть своей карьеры сталкивались с жестокостью и насилием со стороны КСИР, так что мы не питаем к ним теплых чувств. Я не пролил ни слезинки по Али Хаменеи, который был убит в начале этой войны. Но реальность такова, что США недооценили сложность задачи и, по моим оценкам, около двух недель назад уступили инициативу Ирану".

Алекс Янгер, экс-руководитель МИ-6

Он также подчеркнул, что перед началом любой военной операции необходимо проигрывать сценарии с участием разведчиков, играющих роль противника. В случае с Ормузским проливом (который Трамп в шутку предложил переименовать в "пролив Трампа") такой просчет оказался критическим.

Сделка с дьяволом и остров Харк

Обсуждаемый американской стороной план урегулирования включает 15 пунктов, которые, по сути, требуют от Тегерана полной капитуляции: отказ от контроля над Ормузским проливом, ликвидация ядерных объектов и вывоз высокообогащенного урана. В обмен Ирану предлагается снятие санкций и помощь в развитии мирной ядерной энергетики. Многие аналитики называют такие условия не иначе как "сделкой с дьяволом".

Особую тревогу вызывает то, что подобные переговоры уже велись накануне недавних ракетных ударов. Иранскую сторону убеждали в том, что соглашение вот-вот будет подписано, а спустя два дня последовала атака. Теперь в схожем сценарии видят попытку усыпить бдительность Тегерана, чтобы выиграть окно для проведения наземной операции на острове Харк.

Этот остров, через который проходит 90 % иранского нефтяного экспорта, становится ключевой точкой эскалации. В регион уже прибыли 3,5 тыс. американских "морских котиков". Однако, по мнению экспертов, закрепиться на Харке будет крайне сложно: в отличие от США, вынужденных прикрывать десант с кораблей, Иран может наносить удары по наземным группировкам с материка, делая их положение крайне уязвимым.

Африканский гамбит и уязвимость спецслужб

На этом фоне появляются и вовсе экзотические сценарии. Мухузи Кайнеругаба, один из руководителей Уганды, заявил, что для захвата Тегерана достаточно бригады угандийского десанта, и на это потребуется не более двух недель. Наблюдатели относятся к подобным заявлениям скептически, напоминая о былых обещаниях "взять Тегеран за три дня", которые так и остались невыполненными.

Показательной становится и уязвимость самих американских спецслужб. Глава ФБР Каш Патель был взломан хакерской группировкой, связанной с пропалестинскими структурами и выступающей на стороне Ирана. Иронию ситуации добавляет тот факт, что взлом произошел во время отпуска главы ФБР на Кубе, что порождает дополнительные вопросы о безопасности и геополитических пристрастиях высших должностных лиц США.

Таким образом, ситуация вокруг Ирана продолжает развиваться по сценарию, в котором громкая политическая риторика все чаще вступает в противоречие с военной реальностью, а попытки силового давления могут обернуться для Вашингтона повторением уже знакомых исторических ошибок.

