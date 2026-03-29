Операция "пролив Трампа": кто на самом деле ведет игру в Персидском заливе?
Риторика Дональда Трампа в отношении Ирана и ближневосточных союзников достигает нового накала. На фоне обсуждения возможной наземной операции в регионе эксперты фиксируют растущий разрыв между громкими заявлениями американской администрации и реальным положением дел на поле боя.
Дипломатия или оскорбление?
Особый резонанс вызвало выступление Трампа на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Майами - мероприятии, полностью организованном и спонсируемом Саудовской Аравией. Там американский президент позволил себе высказывания в адрес принца Саудовской Аравии, которые в исламском мире расцениваются как недопустимые.
Дональд Трамп, Президент США:
"Он не думал, что ему придется целовать меня в задницу. Он думал, что я буду очередным президентом-неудачником, чья страна катится под откос. Но теперь ему придется быть со мной учтивым. Скажите ему, что ему лучше вести себя учтиво".
Подобная манера общения с лидерами стран Персидского залива ставит под сомнение не только дипломатический протокол, но и долгосрочную стратегию Белого дома. Возникает вопрос: является ли такая риторика продуманной игрой, основанной на доступе к закрытым разведданным, или же свидетельствует о системном тупике, в который внешняя политика США начинает себя загонять?
Крестоносцы Пентагона
Внутри американской администрации происходят не менее любопытные процессы. Министр обороны Пит Хегсет, выступая перед военными, зачитал молитву о "победоносном ожесточении" и призвал даровать войскам "ясные и верные цели насилия". В интернете уже окрестили подобные заявления возвращением к духу крестовых походов.
Показательной стала совместная пресс-конференция Трампа и Хегсета, на которой президент назвал главу Пентагона "классным парнем" и именно ему приписал заслугу в убеждении начать операцию против Ирана. Выражение лица самого Хегсета в этот момент, по мнению аналитиков, выдавало удивление, что породило слухи о возможном "перекладывании" ответственности за потенциальные неудачи на министра обороны.
Иран перехватывает инициативу
На фоне милитаристской риторики Вашингтона все громче звучат голоса профессионалов разведки. Бывший высокопоставленный сотрудник МИ-6 Алекс Янгер в недавнем интервью сделал неожиданное заявление: по его оценкам, около двух недель назад инициатива в противостоянии перешла к Ирану.
Алекс Янгер, экс-руководитель МИ-6:
"Иран находится в более сильной позиции сейчас. Я думаю, об этом и сожалею, что пришел к такому выводу, потому что, как и многие офицеры МИ-6 моего поколения, мы большую часть своей карьеры сталкивались с жестокостью и насилием со стороны КСИР, так что мы не питаем к ним теплых чувств. Я не пролил ни слезинки по Али Хаменеи, который был убит в начале этой войны. Но реальность такова, что США недооценили сложность задачи и, по моим оценкам, около двух недель назад уступили инициативу Ирану".
Он также подчеркнул, что перед началом любой военной операции необходимо проигрывать сценарии с участием разведчиков, играющих роль противника. В случае с Ормузским проливом (который Трамп в шутку предложил переименовать в "пролив Трампа") такой просчет оказался критическим.
Сделка с дьяволом и остров Харк
Обсуждаемый американской стороной план урегулирования включает 15 пунктов, которые, по сути, требуют от Тегерана полной капитуляции: отказ от контроля над Ормузским проливом, ликвидация ядерных объектов и вывоз высокообогащенного урана. В обмен Ирану предлагается снятие санкций и помощь в развитии мирной ядерной энергетики. Многие аналитики называют такие условия не иначе как "сделкой с дьяволом".
Особую тревогу вызывает то, что подобные переговоры уже велись накануне недавних ракетных ударов. Иранскую сторону убеждали в том, что соглашение вот-вот будет подписано, а спустя два дня последовала атака. Теперь в схожем сценарии видят попытку усыпить бдительность Тегерана, чтобы выиграть окно для проведения наземной операции на острове Харк.
Этот остров, через который проходит 90 % иранского нефтяного экспорта, становится ключевой точкой эскалации. В регион уже прибыли 3,5 тыс. американских "морских котиков". Однако, по мнению экспертов, закрепиться на Харке будет крайне сложно: в отличие от США, вынужденных прикрывать десант с кораблей, Иран может наносить удары по наземным группировкам с материка, делая их положение крайне уязвимым.
Африканский гамбит и уязвимость спецслужб
На этом фоне появляются и вовсе экзотические сценарии. Мухузи Кайнеругаба, один из руководителей Уганды, заявил, что для захвата Тегерана достаточно бригады угандийского десанта, и на это потребуется не более двух недель. Наблюдатели относятся к подобным заявлениям скептически, напоминая о былых обещаниях "взять Тегеран за три дня", которые так и остались невыполненными.
Показательной становится и уязвимость самих американских спецслужб. Глава ФБР Каш Патель был взломан хакерской группировкой, связанной с пропалестинскими структурами и выступающей на стороне Ирана. Иронию ситуации добавляет тот факт, что взлом произошел во время отпуска главы ФБР на Кубе, что порождает дополнительные вопросы о безопасности и геополитических пристрастиях высших должностных лиц США.
Таким образом, ситуация вокруг Ирана продолжает развиваться по сценарию, в котором громкая политическая риторика все чаще вступает в противоречие с военной реальностью, а попытки силового давления могут обернуться для Вашингтона повторением уже знакомых исторических ошибок.
Битва за Трампа или похороны демократии: кто возьмет знамя консерватизма в США, смотрите в подкасте "Волков и Сыч".