Операция против Ирана станет одной из самых провальных в истории Пентагона

История со спасением американского летчика в Иране рискует превратиться для Белого дома из триумфа в сокрушительное поражение. Официальный Тегеран сообщает, что пилот все еще находится в горах, и заявления Пентагона о спасении летчика несколько преувеличены.



Вдобавок в ходе спасательной операции были уничтожены как минимум два самолета С-130 и, по всей видимости, два вертолета Black Hawk. Американцы утверждают, что взорвали технику с тем, чтобы она не досталась иранцам - после посадки машины оказались заблокированы на земле.

Так или иначе, вся операция все больше выглядит поражением, а отнюдь не победой. Вдобавок военные сообщили, что в Иране на данный момент погибли уже 13 американцев и более 200 военных ранены.

Наконец, из Пентагона утекли в прессу сведения, что в ходе войны в Заливе использованы 1 900 высокоточных ракет JASSM - между тем у США их всего 2 300. И это лишь часть того дефицитного оружия, запасы которого оказались практически исчерпанными.