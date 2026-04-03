Опрос: Более 50 % американцев уверены, что их финансовое положение ухудшится

Большая часть жителей Америки выразила мнение, что война в Иране приведет к ухудшению их финансовой ситуации, и опасаются за жизни военнослужащих США. Это стало известно после проведенного опроса компанией Ipsos по заказу агентства Reuters, сообщает ТАСС.

56 % респондентов выразили уверенность, что их экономическое положение станет хуже. В обратном уверены лишь 7 % из 1 тыс. человек, опрошенных с 27 по 29 марта. Еще 12 % участников полагают, что никакого влияния на их финансы боевые действия в Иране не окажут, а 25 % затруднились с ответом. При этом большинство опрошенных уверены, что война отрицательно отразится на всем Ближневосточном регионе, а качество жизни иранцев упадет. Такого мнения придерживаются 52 % и 49 % респондентов соответственно.

Что касается угрозы для жизни американских военнослужащих, то здесь общественное мнение оказалось еще более однозначным. 86 % участников опроса признались, что это их беспокоит. 12 % не считают это поводом для волнений, 3 % не определились со своей позицией.