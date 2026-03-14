Венгрия не станет украинской колонией и не поддастся на угрозы и шантаж со стороны Зеленского. Давление Киева путем закрытия трубопровода "Дружба" не останется без внимания. Об этом в своем видеообращении заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Он подчеркнул: без российских энергоносителей мир и, в частности, Европа не смогут преодолеть энергетический кризис.

"Сегодня уже 19-й день украинской нефтяной блокады. Зеленский продолжает держать закрытым нефтепровод, хотя он знает, что это жизненно важно для Венгрии и Словакии. Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их по-прежнему не допускают к нефтепроводу. Мир и Европа не могут преодолеть нефтяной кризис, кроме как с помощью дешевой российской нефти. США уже вмешались и начали отменять санкции. Но в Брюсселе доктрина все еще не рухнула. Еврокомиссия и канцлер Германии поддерживают санкции, ранее введенные в отношении российской нефти. И для них это не проходит без последствий. Здесь, в Венгрии, мы гарантируем безопасность семей, предпринимателей и фермеров благодаря удержанию цен. Наши стратегические запасы постоянно пополняются, поэтому проблем со снабжением нет и не будет".