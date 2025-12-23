"Американо-российские переговоры могут принести мир вопреки Европе" - так Виктор Орбан описал перспективы урегулирования украинского конфликта.

В интервью премьер Венгрии заявил, что именно диалог Москвы и Вашингтона способен остановить военные действия.

По его словам, европейские власти пытались убедить общество в том, что платить за войну не придется. Запад грезил покрыть расходы за счет российских активов, однако этот план провалился. По словам Орбана, "большая хитрость" Европы рухнула, теперь граждане начинают понимать реальную цену конфликта.