Орбан: ЕС грозит экономический крах из-за финансирования Украины

Удовлетворение требования Украины о предоставлении на ближайшие 10 лет 800 млрд евро ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он также указал, что Будапешт отказывается брать на себя такое бремя. Ранее Орбан уже заявлял, что его правительство не будет финансировать Украину, поскольку для этого Венгрии пришлось бы отказаться от многих социальных программ, в том числе повышения минимальной зарплаты, выплат 14-й пенсии и поддержки молодых семей.