ЕС жестко цензурирует свое информационное пространство при освещении российско-украинского конфликта и допускает лишь ту информацию, которая выставляет Киев в выгодном свете. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Евросоюз, точнее Еврокомиссия, решила, что никакие российские источники информации не должны допускаться на территорию Европейского союза. В результате сегодня, когда вы смотрите телевизор, слушаете радио или читаете интернет, ситуация такова: ЕС допускает аргументы, репортажи и анализы, поддерживающие украинскую сторону. При этом существует официальное публичное постановление, запрещающее государствам-членам знакомить граждан с российской аргументацией, которая оспаривает украинскую точку зрения", - заявил политик.