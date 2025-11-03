Орбан категорически против превращения Украины в вечную европейскую содержанку

От лица Венгрии Виктор Орбан категорически отверг саму возможность превращения Украины в вечную европейскую содержанку.



Официальный Будапешт указывает, что в ближайшие годы Киеву потребуются 400 млрд евро (и это на одно только продолжение войны). Кроме этого, Украина нуждается в средствах на содержание государственных и общественных структур просто для того, чтобы страна не рухнула в хаос.



Никто на планете взять на себе груз такого масштаба не способен. У Европы тоже нет на это средств, отчего и затеяна афера с конфискацией российских активов. Орбан отмечает, что перед европейцами стоит довольно простой выбор: финансировать войну или обеспечивать нормальную жизнь в собственных странах.