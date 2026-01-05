3.71 BYN
Орбан: Мировой порядок находится в состоянии распада
Автор:Редакция news.by
Действия США против Венесуэлы стали еще одним доказательством того, что нынешний мировой порядок находится в состоянии распада, но контуры нового мира еще только формируются. Такое мнение выразил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Политик подтвердил, что его правительство намерено придерживаться "пути мира и безопасности". Орбан также отметил, что возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом стало для либерального мирового порядка "смертельным ударом".
Впереди еще более нестабильные, непредсказуемые и опасные годы - такой прогноз сделал премьер Венгрии.
Фото РИА Новости