Орбан напоминает: Вступление Украины в ЕС - путь к войне
Автор:Редакция news.by
Украину нельзя принимать в ЕС, это "путь к войне и разрушению европейского рынка".
Премьер-министр Венгрии напомнил, что подготовленная в Брюсселе и Киеве дорожная карта предусматривает ускоренный прием Украины в ЕС к 2027 году.
Орбан добавил, что это ослабит безопасность Евросоюза и НАТО. ЕС следует самостоятельно повышать свою безопасность, а Украине должна быть отведена роль "буферной зоны" между Западом и Россией, - считает политик.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатирует: Евросоюз по-прежнему безоговорочно поддерживает Киев и мечтает нанести России "стратегическое поражение".