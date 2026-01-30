Орбан напоминает: Вступление Украины в ЕС - путь к войне

Украину нельзя принимать в ЕС, это "путь к войне и разрушению европейского рынка".

Премьер-министр Венгрии напомнил, что подготовленная в Брюсселе и Киеве дорожная карта предусматривает ускоренный прием Украины в ЕС к 2027 году.

Орбан добавил, что это ослабит безопасность Евросоюза и НАТО. ЕС следует самостоятельно повышать свою безопасность, а Украине должна быть отведена роль "буферной зоны" между Западом и Россией, - считает политик.