Евросоюз самым энергичным образом стремится к войне, заявил венгерский премьер. В ходе прошедшего евросаммита, конфликт удалось отодвинуть, но он все равно остается весьма вероятным. Правительства ЕС действуют вопреки воле своих народов, поэтому нельзя исключать, что война вспыхнет уже в будущем году.



Тот факт, что деньги на финансирование Украины и милитаризацию Старого Света теперь придется искать в национальных бюджетах, а не черпать из замороженных российских активов, внушает надежду. По крайней мере на некоторое время лидеры ЕС лишены свободы реализации своих агрессивных планов. Но, к сожалению, это всего лишь передышка, считает Орбан.