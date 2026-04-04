Орбан потребовал немедленно снять санкции против России

Ситуация вокруг Ирана показала уязвимость ЕС в энергетике. Европе теперь неоткуда восполнять запасы газа. Как сообщил комиссар ЕС по энергетике, страны союза должны готовиться к затяжному "энергетическому шоку" из-за войны на Ближнем Востоке. Не согласен с позицией Будапешт и Братислава. Они намерены вместе добиваться от руководства Евросоюза отмены запрета на поставки российских нефти и газа в Европу. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан после разговора со словацким коллегой Робертом Фицо.

"Мы обсудили ситуацию с Робертом Фицо, потому что положение в Европе критическое. Приближается серьезный энергетический кризис, он ускоряется с каждым днем. Европейской экономике угрожает дефицит энергоносителей и, как следствие, рост цен. Опасность непосредственная, эту надвигающуюся опасность можно предотвратить только в том случае, если Европейский союз пополнит свои запасы нефти и газа из всех возможных источников в максимально возможных количествах и как можно быстрее. Каждый день на счету. Поэтому мы требуем, чтобы Брюссель немедленно отменил санкции и ограничения в отношении российской энергетики".