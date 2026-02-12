Орбан призвал к партнерству между Украиной и Евросоюзом

Орбан предложил альтернативу членству Украины в ЕС. Венгерский премьер заявил: "Европе необходимо выбрать путь стратегического партнерства с Украиной, а не принимать решение о ее вхождении в Европейский союз". Так Орбан отреагировал на план ЕС по форсированному вступлению Украины в ЕС.

Ранее лидер Венгрии уже приравнивал принятие Украины в Евросоюз к объявлению войны Будапешту. Показательно, что на фоне внешнеполитических передряг киевского режима сами украинцы бегут из страны. Так, по прогнозам НБУ, до конца года из Украины могут выехать 200 тысяч граждан.