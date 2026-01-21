Орбан уличил главу Еврокомиссии в обмане

Разногласия в Евросоюзе обостряются. Премьер-министр Венгрии заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, подписав соглашение с МЕРКОСУР в обход парламентов стран ЕС. Орбан пояснил, что по правилам международное торговое соглашение должно быть одобрено национальными парламентами.

"Госпожа фон дер Ляйен и ее комиссия обманули парламенты, создав вспомогательное правило, утверждающее, что, конечно, национальные парламенты примут решение, но тем временем подписанное соглашение может временно применяться".

Однако, по словам политика, Будапешт не пойдет на поводу у Брюсселя и никогда не даст согласие на соглашение с МЕРКОСУР. Он также выразил солидарность с фермерами, протестующими по всей Европе, и призвал их не отступать, назвав соглашение с МЕРКОСУР невыгодным и вредным.