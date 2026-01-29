3/4 жителей стран Европы выступают против поспешного приема Украины в Евросоюз. В Венгрии такой точки зрения придерживаются 95 % граждан. Об этом заявил Орбан. Венгерский премьер отметил, что, согласно недавнему опросу, большинство местных жителей отвергли ускоренное вступление Украины в объединение, потому что хотят защитить своих фермеров, безопасность семей и мир в Венгрии.



Правительство намерено придерживаться мнения граждан и не допустит вступления Украины в Евросоюз. "Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление", - резюмировал Орбан.