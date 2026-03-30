Венгерские семьи могут оказаться на грани разорения из-за амбиций оппозиции угодить еврочиновникам. Премьер-министр страны Виктор Орбан раскрыл детали тайного плана партии "Тиса", который предполагает полный отказ от поставок недорогих российских энергоносителей. Документ предусматривает отмену льготных тарифов на газ, рыночные цены на бензин и введение нового "налога на независимость".



Отмечается, что основным автором документа является бывший высокопоставленный сотрудник британской нефтегазовой компании Shell. По словам Орбана, реализация этого сценария, написанного под диктовку западных нефтяных гигантов, приведет к бесконтрольной инфляции и обрушению уровня жизни.



Глава правительства подчеркнул, что истинная цель оппозиции - не модернизация, а ликвидация суверенитета страны в обмен на лояльность Еврокомиссии.