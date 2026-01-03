Неужели не обошлось без предателей? Газета The New York Times заявляет, что осведомитель ЦРУ в венесуэльском правительстве предоставлял США информацию, которая позволила американским военным взять в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Именно этот источник отслеживал местоположение президента.

Более того, по данным газеты, ЦРУ в слежке за венесуэльским лидером также полагалось на информацию других контактов в Венесуэле и данные с закамуфлированных беспилотников.