Осведомитель ЦРУ в венесуэльском правительстве предоставлял США информацию
Автор:Редакция news.by
Неужели не обошлось без предателей? Газета The New York Times заявляет, что осведомитель ЦРУ в венесуэльском правительстве предоставлял США информацию, которая позволила американским военным взять в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Именно этот источник отслеживал местоположение президента.
Более того, по данным газеты, ЦРУ в слежке за венесуэльским лидером также полагалось на информацию других контактов в Венесуэле и данные с закамуфлированных беспилотников.