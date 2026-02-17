От глобальной цифровизации до создания общих вузов - что ждет систему образования стран БРИКС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f8a95e-155c-4165-896a-57de5da90394/conversions/8e3c3e97-94b0-4a9d-8811-88ada3602d92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f8a95e-155c-4165-896a-57de5da90394/conversions/8e3c3e97-94b0-4a9d-8811-88ada3602d92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f8a95e-155c-4165-896a-57de5da90394/conversions/8e3c3e97-94b0-4a9d-8811-88ada3602d92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f8a95e-155c-4165-896a-57de5da90394/conversions/8e3c3e97-94b0-4a9d-8811-88ada3602d92-xl-___webp_1920.webp 1920w

В условиях глобальной трансформации на образование все чаще смотрят как на инструмент формирования будущего. Именно сейчас закладывается фундамент новых национальных систем и подходов к образованию в странах БРИКС. Все государства объединения имеют разный исторический и культурный опыт, разные традиции. Однако их объединяют схожие масштабы, амбиции и взгляды, в том числе на будущее, приводит мнение экспертов TV BRICS.

Согласно данным доклада, подготовленного Экспертным советом БРИКС - Россия совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ, в 2023-2024 учебном году более трети всех детей школьного возраста в мире жили в странах БРИКС, более 35 % всех существующих в мире школ также находились в странах объединения.

Лидером по количеству детей школьного возраста в 2023-2024 учебном году являлась Индия с показателем свыше 365 млн. Далее следовали Китай (более 211 млн), Бразилия (более 53 млн), Россия (более 22 млн) и ЮАР (порядка 20 млн).

Специалисты считают, что внедрение цифровых технологий и нейросетей в образование способно не просто решить многие задачи, но и совершить настоящий прорыв, сделав образование общедоступным.

Но есть вопросы, на которые еще предстоит ответить:

Не будет ли цифровое образование уступать по качеству классическому?

Смогут ли цифровые образовательные платформы готовить специалистов высокого класса?

Образовательные проекты и интернационализация образовательных систем

Сегодня каждая из стран БРИКС разрабатывает уникальные стратегии, адаптированные к ее особенностям. Например, в Китае правительство сосредоточено на обеспечении равного доступа к качественному образованию во всех регионах страны. Это важно для развития отдаленных и сельских районов. ЮАР и Индия работают над расширением охвата детей образованием и сокращением уровня отсева учащихся, преждевременно покидающих учебные заведения, Россия и Китай в последние годы обеспокоены перегрузкой учащихся. В Бразилии центральным вектором становится инклюзивность в образовании. Россия и Китай, наоборот, отдают приоритет единым образовательным стандартам, а не адаптации к интересам групп.

С 2015 года число совместных образовательных проектов в странах БРИКС выросло в несколько раз. При этом увеличилось число сетевых образовательных программ и онлайн-курсов.

По оценкам экспертов, к 2030 году общая численность студентов, обучающихся по совместным программам, может достигнуть 100 тыс. человек.

Главный эффект образовательного сотрудничества БРИКС - интернационализация национальных образовательных систем. В результате российские университеты активно внедряют элементы модели liberal arts education, а бразильские вузы тем временем перенимают китайский опыт создания высокотехнологичных образовательных кластеров. Такой обмен повышает глобальную конкурентоспособность образовательных систем стран БРИКС.

Но есть и некоторые сложности. Первая - несовпадение приоритетов. Если Китай и Россия заинтересованы в развитии высшего образования и научных исследований, то для Индии и ЮАР, например, важнее повышение доступности базового образования. Следующая сложность - недостаточный уровень финансирования совместных инициатив. Даже несмотря на решение о создании фондов поддержки академической мобильности, многие совместные проекты, по мнению специалистов, не получают необходимого обеспечения. Третья сложность - разнородность систем лицензирования, аккредитации и признания дипломов.

И, наконец, эксперты считают весьма существенной "культурную дистанцию" между странами БРИКС. Все это требует специальных мер по развитию межкультурных компетенций студентов и преподавателей. На этом фоне все чаще звучат идеи создания общих университетов.

Любарто Сартойо, президент Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии:

"В странах БРИКС, на мой взгляд, необходимо организовывать единый университет, чтобы специалисты, подготовленные в нем, могли получить единый диплом, знания и навыки и использовать их полноправно во всех странах БРИКС+. Тут должна быть работа по большому взаимодействию и признание квалификации во всех странах, признание дипломов. Тогда выпускник университета из ЮАР мог бы свободно работать в Индонезии или Бразилии, а индийский - в России".

Какие проблемы помогает решить цифровое образование

Цифровизация решает проблемы доступа к образованию, вызванные географическими особенностями, неравенством доходов и масштабами населения в странах БРИКС, уверен заместитель генерального секретаря Международной ассоциации цифровых экономик Александр Титов. "Многие страны БРИКС сталкиваются с нехваткой квалифицированных учителей и неравномерным качеством преподавания. Искусственный интеллект (ИИ) обеспечивает адаптивное обучение, корректируя контент в соответствии с индивидуальными потребностями и темпом обучения студентов", - отметил он.

По данным опроса, проведенного Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад России в феврале 2025 года, 85 % российских студентов уже применяют ИИ для решения задач. Чаще всего - для поиска информации (77 % опрошенных), подготовки учебных работ (43 %) и создания изображений (36 %).

Хотя специалисты говорят, что эти цифры занижены. Количество пользователей ИИ растет с каждым днем, так что статистика быстро устаревает.

"Надо четко выделить, что искусственный интеллект - это персонализация образования. Если раньше педагог годами рассматривал и анализировал черты и склонности ученика, его особенности ума и одаренности, то сейчас это может быть более просто и точно определено с помощью ИИ. Нейросеть способна подобрать специальную методику, адаптировать систему обучения, учебные материалы специально под особенности индивида, потребности ученика", - считает Любарто Сартойо.

Однако это не значит, что цифровое образование в БРИКС в будущем полностью вытеснит классическое. Эксперты говорят о двухуровневой системе, в которой онлайн-этапы будут сменяться лекциями и экзаменами в стенах школ или вузов. А университеты при этом, вероятно, превратятся в центры исследований, повышения квалификации и развития лидерских качеств.

Борьба с цифровым неравенством и взгляд в будущее

Страны БРИКС сегодня активно инвестируют в национальную образовательную инфраструктуру. Однако, несмотря на прогресс, цифровое неравенство остается значимым в странах содружества.

"Ограниченный доступ к широкополосному интернету, доступность устройств и неравномерный уровень цифровой грамотности учителей замедляют внедрение (цифрового образования. - Прим. news.by). Южная Африка сталкивается с высокими затратами на передачу данных, в то время как подключение к сети в сельской местности остается проблемой в Индии и Бразилии. Конфиденциальность данных, регулирование образовательных технологических платформ и контроль качества контента вызывают все большее беспокойство", - объяснил Александр Титов.

Поэтому, прежде чем реализовывать масштабные совместные проекты БРИКС в области образования, многим странам предстоит преодолеть проблему цифрового неравенства и создать технологическую основу для онлайн-обучения, включая подключение к интернету в труднодоступных местах. В среднесрочной перспективе эксперты ожидают интеграцию искусственного интеллекта и технологий виртуальной реальности в образование, а еще выработку общих стандартов и платформ для обмена знаниями в странах БРИКС.