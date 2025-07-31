В Украине продолжаются протесты против попыток Зеленского взять под контроль формально независимые антикоррупционные структуры НАБУ и САП. Митинги вновь прошли в большинстве крупных городов страны: от Киева до Львова.



После кампании, в которую включились все политики Запада и крупнейшие СМИ планеты, официальный Киев вроде бы сдал назад: Зеленский внес в парламент новый закон о НАБУ.





Однако при внимательном рассмотрении - и в этом документе обнаруживаются закладки, которые делают президентский контроль над антикоррупционными структурами практически полным. Украине уже урезали предоставление финансовой помощи: по некоторым данным, ЕС даже прекратил эту помощь полностью, вплоть до момента, когда Зеленский окончательно отменит свои законодательные новации.