3.67 BYN
3.02 BYN
3.50 BYN
От Киева до Львова. В Украине продолжаются протесты против ограничения прав НАБУ
В Украине продолжаются протесты против попыток Зеленского взять под контроль формально независимые антикоррупционные структуры НАБУ и САП. Митинги вновь прошли в большинстве крупных городов страны: от Киева до Львова.
После кампании, в которую включились все политики Запада и крупнейшие СМИ планеты, официальный Киев вроде бы сдал назад: Зеленский внес в парламент новый закон о НАБУ.
Однако при внимательном рассмотрении - и в этом документе обнаруживаются закладки, которые делают президентский контроль над антикоррупционными структурами практически полным. Украине уже урезали предоставление финансовой помощи: по некоторым данным, ЕС даже прекратил эту помощь полностью, вплоть до момента, когда Зеленский окончательно отменит свои законодательные новации.
В то же время в европейских медиа началась кампания прославления бывшего главкома ВСУ Залужного. Его недвусмысленно прочат на высший пост в Киеве. При этом те же европейцы все громче говорят о скором окончании войны. Накануне такое заявление сделал, например, премьер-министр польского режима Туск.