От Нью-Йорка до Техаса: мероприятия в честь Дня Победы прошли в десяти американских штатах

9 Мая отметили и в США. В Нью-Йорке в честь Дня Победы прошел масштабный автопробег. Всего празднования охватили 10 штатов.

Хаз Аль-Дин, председатель Американской коммунистической партии (США):

"История - это не только прошлое, это и наши отношения с настоящим и будущим. И мы, Американская коммунистическая партия, занимаем четкую и решительную позицию, которая способствует миру, братству и единству между американским и бывшими советскими народами".

Участники акций подчеркнули: цель праздничных мероприятий - сохранение исторической памяти. У США и наследников великого советского народа есть общие страницы истории, которые невозможно переписать или забыть.

