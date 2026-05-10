От Нью-Йорка до Техаса: мероприятия в честь Дня Победы прошли в десяти американских штатах
Автор:Редакция news.by
9 Мая отметили и в США. В Нью-Йорке в честь Дня Победы прошел масштабный автопробег. Всего празднования охватили 10 штатов.
Хаз Аль-Дин, председатель Американской коммунистической партии (США):
"История - это не только прошлое, это и наши отношения с настоящим и будущим. И мы, Американская коммунистическая партия, занимаем четкую и решительную позицию, которая способствует миру, братству и единству между американским и бывшими советскими народами".
Участники акций подчеркнули: цель праздничных мероприятий - сохранение исторической памяти. У США и наследников великого советского народа есть общие страницы истории, которые невозможно переписать или забыть.