От теории заговора к государственной политике - зачем Европейские страны легализуют миграцию

Краеугольный камень европейских проблем - нелегальная миграция. Пособия, которые так полюбились приезжим из далеких стран, стали существенной статьей в бюджетах государств. Решить проблему пробовали по-разному - и лодки топили и депортировали мигрантов. В общем, делали, что угодно лишь бы не заниматься первопричиной кризиса.

И тут совершенно неожиданно на радикальные действия решилась Испания. Всем кто нелегально находится в стране, предложили в кратчайшие сроки, без прохождения особых проверок, узаконить свой статус. Испанцы в шоке от такой щедрости собственных чиновников. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

"Помимо того, что на улицах небезопасно, ведь, как мы знаем, женщины больше не могут чувствовать себя в безопасности на улицах. Я больше всего беспокоюсь о том, что они в итоге получат право голоса, и когда все эти мигранты получат право голоса, мы не сможем сменить правительство, потому что они, конечно же, будут голосовать за Педро Санчеса, ведь их легализуют, и это станет трагедией для нашей страны. На самом деле, через два дня после того, как был опубликован этот указ, другой левый лидер заявил, что их цель сейчас заменить всех испанцев с правыми взглядами на них. И они собираются изменить закон, чтобы эмигранты могли голосовать. Они могут получить паспорт. То есть они делают это не из человеколюбия. Они делают это, чтобы вечно оставаться у власти. Потому что они насквозь коррумпированы и знают, что как только они потеряют власть, их отправят за решетку", - сказала испанская телеведущая Ада Льюх.

Раньше "великое замещение" было среди неких нелепых теорий заговора. На тех, кто публично поднимал вопрос об умышленной замене коренного населения Европы, смотрели с ухмылкой. Сегодня уже не до смеха. Мухаммед - самое популярное имя, регистрируемое в ряде европейских городов среди новорожденных. Рубикон давно пройден. Мигранты играют ключевую роль во внутренней политике Европы.

Бульвары Старушки Европы обрастают, словно ядовитым мхом, ветхими палатками, картонными хижинами, фанерными будками, в которых тысячами, а может уже и миллионами, селятся обездоленные. В столице Бельгии горожан, как это принято сейчас говорить, "с эмигрантским прошлым" более 70 %.

Премьер-министр Испании объявил, что все нелегалы, проживающие в стране хотя бы 5 месяцев, имеют право получить временные документы, а потом, даст бог, и на вечное местожительство. Людей, претендующих на "окончательную, фактическую бумажку" в Испании около 600 тыс. Понятно, у полицейских участков немедленно выросли бесконечные очереди. Нельзя сказать, что судьба этих людей волшебным образом переменилась, работать они продолжат там же и кормиться тем же - от наркоторговли до батрачества. Даже жить, наверное, останутся там, где жили: многие просто занимают временно пустующее чужое жилье и полиция не вправе оккупантов вышвырнуть, причем, хозяин дома обязан платить коммуналку, не имея даже шанса попасть в собственный дом. Но ранее это объяснялось дырами в законе, а теперь гражданам говорят прямо: "Такова госполитика - сознательная, целенаправленная, не подлежащая изменению".

"Мы намерены и дальше быть маяком свободы. Мы станем центром борьбы против нахлынувшей правой волны и сделаем все, чтобы ее остановить. Наша страна всегда была страной эмигрантов, а сегодня стала еще и страной возможностей. Нынешняя легализация мигрантов, я считаю, знаменует собой великий день для нашей страны", - заявила министр миграции Испании Эльма Саис.

Собственно, граждан уже перевоспитали. Хватило и пары десятков лет, чтобы хозяева европейского дома приняли как данность, что гости имеют на этот дом равные права. Хотя нет, "равными" данные права были вчера, теперь у гостей права преимущественные. И пресловутое "замещение" декларируется в качестве официальной политики, которая ничуть не скрывается и даже может быть предметом гордости.

"Конечно, я надеюсь на теорию "замещения". Я надеюсь, что мы сможем очистить эту страну от фашистов и расистов с помощью иммигрантов", - высказалась экс-министр по вопросам равенства Ирен Монтеро.

Пресловутое "замещение" провозглашено официально ООН еще в двухтысячном: тогда Организация Объединенных Наций и опубликовала расчеты, сколько народа надо принимать Европе, чтобы со временем не обезлюдеть.

Падение рождаемости в развитых странах, от Китая с Россией и до Британии со Штатами, сопровождается резким ростом демографического давления в пределах Центральной Азии и Африки. Африку населяют 1,5 млрд человек, через 25 лет африканцев станет 3 млрд. Эти земли даже теперь не в силах прокормить такое чудовищное количество обитателей, а что будет через четверть века? Африка выдавливает обездоленных и Европа, коренное население которой вымирает, просто не может этих людей не принять.

По подсчетам парижского неправительственного Общества демографических исследований, в одну Францию до конца века переедут 580 млн африканцев. Понятно, данное безумие случится, если власти будут придерживаться теперешней иммиграционной стратегии.

Проблема именно в подходах. Казалось бы, разумно принимать человека, если он подтвердил готовность к ассимиляции, объявил о желании усвоить культурные и правовые нормы новой родины. Кроме того, хорошо бы найти ему место, где он приносил бы пользу себе и обществу. Европейские же власти действуют с точностью до наоборот - приезжие навязывают коренным дикие порядки, варварские нравы становятся директивно обязательными для граждан цивилизованных стран. Ну, а чем приезжие кормятся - это их дело: наркоторговлей, разбоем, сидят на социале - да пускай себе. И тут даже американское начальство, которое управляет страной, созданной иммигрантами, пришло в некоторый шок.