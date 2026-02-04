От угроз к диалогу: переговоры между США и Ираном состоятся 6 февраля в Маскате через посредников

Драматическое развитие конфликта на Ближнем Востоке: за последние несколько часов ситуация вокруг переговоров между Ираном и США несколько раз кардинально менялась.

Сначала было объявлено, что встреча представителей двух сторон в Стамбуле отменена окончательно. Тегеран потребовал перенести консультации в Оман, а Вашингтон выдвинул неприемлемое для персов требование обсуждать не только ядерную программу, но и вопрос об иранских баллистических ракетах. Сразу вслед за этим Дональд Трамп выступил с резкими угрозами, заявив, что Верховному лидеру Ирана "следует очень серьезно беспокоиться".

Вскоре стало известно, что переговоры все-таки начнутся. Правда, вестись они будут через посредников, а не напрямую.