Отчаяние Германии: Мерца обвинили в уничтожении экономики ФРГ

Экономика ФРГ лишилась 486 тыс. рабочих мест только в I квартале 2026 года. В то время как рейтинг канцлера Фридриха Мерца падает, а "Альтернатива для Германии" укрепляет позиции, правящая коалиция парализована страхом перед непопулярными реформами.

За последнее время недовольство политикой канцлера Германии Фридриха Мерца, судя по всему, достигло предела. Как показывают данные опроса, проведенного изданием Bild, он признан худшим в двадцатке политиков ФРГ.

О том, какие факторы сегодня влияют на столь плачевные рейтинги главы правительства, а также о глубинном кризисе в экономике и немецком обществе, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

Политический паралич вместо реформ

Помимо традиционных вызовов - экономической стагнации и миграционного кризиса - эксперты указывают на парадоксальную политическую ловушку. Около 78 % немцев признают необходимость реформ, однако общество категорически не готово к тому, что эти преобразования окажутся болезненными.

"Коалиция является заложником этой позиции, - пояснил Никита Татищев. - Как только какие-то реформы проводят, есть страх, что придут другие силы, которые потом воспользуются результатами. Страх того, что придет "Альтернатива для Германии", весьма и весьма высок".

Ситуация усугубляется внутренними распрями. В последнее время звучат речи о том, что Мерцу нужно уйти в отставку, причем подобные мнения высказывают не только журналисты или оппозиция, но и его однопартийцы. Теоретически вотум недоверия возможен: у правящей коалиции 328 мест в Бундестаге из 630, то есть большинство "на тоненьком". Однако такой шаг может символизировать распад коалиции, именно из-за этого страха Мерц ведет себя излишне осторожно, что лишь бьет по его рейтингу.

Ярким примером недееспособности руководства стал скандал, когда министр труда из партии социал-демократов позволила себе оскорбительные высказывания в адрес немцев, не принимающих мигрантов, назвав их "коричневыми".

Несмотря на серьезность инцидента, текущий канцлер не может поставить своего министра на место, опасаясь развала коалиции или просто не имея достаточных аппаратных рычагов. Именно эта неустойчивость и является причиной низких рейтингов.

Особое беспокойство вызывает ситуация в реальном секторе. В I квартале 2026 года экономика ФРГ лишилась 486 тыс. рабочих мест. Особенно сильно пострадала промышленность, в частности, автомобилестроение (минус 128 тыс. мест), а также энергетика.

Это связывают сразу с несколькими факторами: непродуманной "зеленой" политикой, внешним давлением (война на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители), а также жестким конкурентным давлением со стороны китайских товаров. В кулуарах эксперты говорят о состоянии "идеального шторма", при котором просто нет грамотного управленческого решения, кроме сокращения расходов и рабочих мест.

Отвечая на вопрос о том, как повлияла бы на ситуацию работа "Северных потоков" в стране, аналитик был категоричен: "Если бы к немецкой промышленности была подключена дешевая энергетика, то, конечно, она не имела бы таких проблем. Это как с питанием: пока человек питается, он живет. Прямая причина и следствие. Того объема сложности удалось бы избежать".

Образ канцлера и тень Меркель

Избиратели возлагают ответственность за кризис на Мерца. С точки зрения немецких политтехнологов, Мерц был хорош в оппозиции, но его образ не подходит для поста канцлера. Его сравнивают с надменным председателем совета директоров (CEO). Для кризисного момента, видимо, нужен более теплый и мягкий образ, тогда как нынешний канцлер весьма слаб в публичной риторике и управлении коалицией.

Парадоксально, но немцы все чаще вспоминают Ангелу Меркель, несмотря на ее роль в миграционном кризисе 2015 года.

"Она могла уравновешивать непопулярные решения популярными, - объяснил Татищев. - Она доносила стратегию до населения без фильтров. Возможно, раньше мир не был настолько цифровизирован и ошибки были не так заметны. Но, так или иначе, ее образ был более "теплым". А холодный, жесткий имидж Мерца, который к тому же критикует собственных избирателей, признан провальной стратегией".

