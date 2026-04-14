Палестинские правозащитники требуют раскрыть данные о военных поставках Австралии в Израиль
Автор:Редакция news.by
Палестинские правозащитные организации подали в Федеральный суд Австралии иск против министра обороны. Они требуют раскрыть данные о военных поставках в Израиль.
Речь идет о товарах военного назначения, которые могли использоваться в период конфликта в секторе Газа. Ранее Министерство обороны Австралии признало, что были одобрены три десятка лицензий на экспорт в Израиль продукции военного назначения, еще ряд других находился на стадии проверки.
Инициатива получила поддержку со стороны некоторых австралийских общественных организаций и Партии зеленых, которая ранее призывала к большей прозрачности в вопросах военного экспорта.