Палестинские правозащитники требуют раскрыть данные о военных поставках Австралии в Израиль

Палестинские правозащитные организации подали в Федеральный суд Австралии иск против министра обороны. Они требуют раскрыть данные о военных поставках в Израиль.

Речь идет о товарах военного назначения, которые могли использоваться в период конфликта в секторе Газа. Ранее Министерство обороны Австралии признало, что были одобрены три десятка лицензий на экспорт в Израиль продукции военного назначения, еще ряд других находился на стадии проверки.