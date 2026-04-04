Папа Римский Лев XIV впервые возглавил церемонию Крестного пути у Колизея

Крестный ход прошел у стен Колизея - его впервые возглавил Папа Римский Лев XIV. В церемонии участвовали около 30 тысяч человек. Понтифик лично нес крест во время всей процессии и 14 стояний, по числу остановок Христа при восхождении на Голгофу.



Таким образом Лев XIV возродил традицию, которую прервали два его предшественника из-за преклонного возраста. Последним крест носил Иоанн Павел II до 1996 года. Возродил нынешний понтифик и традицию мессы с омовением ног священникам в папской базилике Святого Иоанна в Латеране.