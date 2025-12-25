Папа Римский призвал к завершению всех войн

Папа Римский Лев IV в своем традиционном рождественском обращении к верующим на площади Святого Петра в Ватикане выразил надежду на завершение всех конфликтов. Он высказал сожаление по поводу вражды политической, социальной или военной в Украине, Судане, Мали, Таиланде, Камбодже и других странах. Понтифик также призвал Европу к общности в духе общих христианских корней и истории. По его словам, без сердца, свободного от греха, без прощения мы не можем быть строителями мира.