Папа Римский призвал к завершению всех войн
Папа Римский Лев IV в своем традиционном рождественском обращении к верующим на площади Святого Петра в Ватикане выразил надежду на завершение всех конфликтов. Он высказал сожаление по поводу вражды политической, социальной или военной в Украине, Судане, Мали, Таиланде, Камбодже и других странах. Понтифик также призвал Европу к общности в духе общих христианских корней и истории. По его словам, без сердца, свободного от греха, без прощения мы не можем быть строителями мира.
Отметим, ранее в рождественской проповеди понтифик осудил условия жизни палестинцев в Газе, выступив с необычно прямым обращением во время торжественной службы. Папа Римский также выразил сожаление по поводу положения бездомных и разрушений, вызванных войнами, которые бушуют по всему миру.