3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Папа Римский призвал Россию и США продлить ДСНВ
Автор:Редакция news.by
Папа Римский призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ограничивает количество стратегических ядерных вооружений, размещенных каждой страной.
Понтифик подчеркнул: "Нынешняя ситуация требует от нас сделать все возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений, которая еще больше угрожает миру между народами".
Президент США проведет закрытую встречу по вопросам политики в последний день действия договора. Мероприятие начнется в полночь 5 февраля. При этом инициатива Москвы о продлении ограничений по-прежнему "на столе", ответ американцев по-прежнему не получен. Об этом накануне заявил пресс-секретарь российского лидера.
Фото APA