Папа Римский призвал Россию и США продлить ДСНВ

Папа Римский призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ограничивает количество стратегических ядерных вооружений, размещенных каждой страной.

Понтифик подчеркнул: "Нынешняя ситуация требует от нас сделать все возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений, которая еще больше угрожает миру между народами".

Президент США проведет закрытую встречу по вопросам политики в последний день действия договора. Мероприятие начнется в полночь 5 февраля. При этом инициатива Москвы о продлении ограничений по-прежнему "на столе", ответ американцев по-прежнему не получен. Об этом накануне заявил пресс-секретарь российского лидера.