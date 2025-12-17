Педро Санчес: Более 90 млн жителей ЕС живут на грани бедности или социальной изоляции

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142606ae-58e5-4d09-a6f6-a3b9a5e167e3/conversions/6b95afc0-406d-4127-9392-30c7dd4c1de9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142606ae-58e5-4d09-a6f6-a3b9a5e167e3/conversions/6b95afc0-406d-4127-9392-30c7dd4c1de9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142606ae-58e5-4d09-a6f6-a3b9a5e167e3/conversions/6b95afc0-406d-4127-9392-30c7dd4c1de9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142606ae-58e5-4d09-a6f6-a3b9a5e167e3/conversions/6b95afc0-406d-4127-9392-30c7dd4c1de9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Каждый пятый европеец рискует оказаться в нищете, и главной причиной становится кризис жилья. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что более 90 млн жителей ЕС живут на грани бедности или социальной изоляции. Он подчеркнул, что проблема доступного жилья превращается в угрозу для стабильности всего союза.

Педро Санчес отметил, что ситуация усугубляется двумя основными факторами. После кризиса 2008 года инвестиции в строительство резко сократились, и рынок до сих пор не восстановился. Одновременно квартиры стали объектом спекуляций, а не местом для жизни. Это усилило разрыв между богатыми и бедными и сделало жилье недоступным для миллионов семей.