Педро Санчес: Более 90 млн жителей ЕС живут на грани бедности или социальной изоляции

Фото РИА Новости

Каждый пятый европеец рискует оказаться в нищете, и главной причиной становится кризис жилья. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что более 90 млн жителей ЕС живут на грани бедности или социальной изоляции. Он подчеркнул, что проблема доступного жилья превращается в угрозу для стабильности всего союза.

Педро Санчес отметил, что ситуация усугубляется двумя основными факторами. После кризиса 2008 года инвестиции в строительство резко сократились, и рынок до сих пор не восстановился. Одновременно квартиры стали объектом спекуляций, а не местом для жизни. Это усилило разрыв между богатыми и бедными и сделало жилье недоступным для миллионов семей.

Как подчеркнул испанский премьер, хоть Европа пока остается якобы "оплотом демократии", но эти ценности не в состоянии дать людям крышу над головой.

