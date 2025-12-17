3.68 BYN
Педро Санчес: Более 90 млн жителей ЕС живут на грани бедности или социальной изоляции
Каждый пятый европеец рискует оказаться в нищете, и главной причиной становится кризис жилья. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что более 90 млн жителей ЕС живут на грани бедности или социальной изоляции. Он подчеркнул, что проблема доступного жилья превращается в угрозу для стабильности всего союза.
Педро Санчес отметил, что ситуация усугубляется двумя основными факторами. После кризиса 2008 года инвестиции в строительство резко сократились, и рынок до сих пор не восстановился. Одновременно квартиры стали объектом спекуляций, а не местом для жизни. Это усилило разрыв между богатыми и бедными и сделало жилье недоступным для миллионов семей.
Как подчеркнул испанский премьер, хоть Европа пока остается якобы "оплотом демократии", но эти ценности не в состоянии дать людям крышу над головой.