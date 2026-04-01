Пенсионные накопления латвийцев сократились на 450 млн евро из-за конфликта на Ближнем Востоке

В Латвии без следа исчезли 450 млн евро пенсионных накоплений. Дело в том, что местные фонды инвестировали деньги в американские ценные бумаги. Стоимость акций снизилась из-за биржевой паники (падение составило 5 %).

Причем неизвестно, смогут ли биржевики эти потери отыграть. Если же нет, то есть 2 варианта: либо пенсионерам Латвии придется потуже затянуть пояса, либо налогоплательщики будут вынуждены вывернуть карманы.