Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение

Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное оборонительное вооружение после паузы в поставках. Это следует из заявления официального представителя Минобороны США Шона Парнелла, пишет РИА Новости.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным газеты Politico, поставки могут возобновиться после встреч чиновников из двух стран в Италии и Украине на этой и следующей неделях.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь - оборонительные средства. При этом, как пишет издание Wall Street Journal, американский лидер утверждает о готовности предоставить столько военной помощи, сколько сможет.

В начале июля Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США в Украину из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.