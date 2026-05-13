Пентагон остановил отправку 4 тыс. солдат в Польшу
США отменили отправку в Польшу 4 тыс. военных из состава 2-й бронетанковой боевой группы. При этом часть техники уже была отослана в Европу. Однако в последний момент солдат, которые готовились к 9-месячной командировке, отправили обратно в казармы.
Причины не называются, но, вероятно, сокращение общей численности американских войск в Европе может оказаться гораздо значительнее, чем ожидалось. Сейчас в Старом Свете несут службу около 80 тыс. человек.
О намерении вывести 5 тыс. штыков из Германии Пентагон уже заявлял. Этот контингент даже пытались завлечь к себе Литва, Латвия и Польша. Однако, судя по всему, выводимые 5 тыс. солдат не достанутся никому. А сокращение, возможно, ожидает также еще и польский контингент: никак иначе новость об отмене отправки в эту страну 4 тыс. солдат истолковать нельзя.