Пентагон остановил отправку 4 тыс. солдат в Польшу

США отменили отправку в Польшу 4 тыс. военных из состава 2-й бронетанковой боевой группы. При этом часть техники уже была отослана в Европу. Однако в последний момент солдат, которые готовились к 9-месячной командировке, отправили обратно в казармы.

Причины не называются, но, вероятно, сокращение общей численности американских войск в Европе может оказаться гораздо значительнее, чем ожидалось. Сейчас в Старом Свете несут службу около 80 тыс. человек.