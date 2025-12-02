Пентагон прервал все контакты с Минобороны Германии

Вашингтон стал избегать диалога как минимум с одной европейской страной, и речь идет о Германии.

Пентагон прервал все контакты с Минобороны ФРГ, включая обсуждение Украины, пишет журнал The Atlantic. Генерал Кристиан Фрейдинг признал, что связь между ведомствами полностью прервана, теперь ему приходится искать выход на американских коллег через посольство в Вашингтоне. Германия узнала о решении США приостановить часть поставок оружия в Украину уже постфактум, и это стало сигналом о глубоком кризисе доверия.