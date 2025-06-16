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Пентагон развернул переброску авиатехники в Европу
Автор:Редакция news.by
Пентагон начал массовую переброску авиации в Европу. Передвижение начали истребители F-35 и F-15, а также самолеты-заправщики КС-46. Поводом для этого стали учения "Атлантический трезубец" в Финляндии.
Но есть информация, что речь идет о переброске части машин на Ближний Восток. Израильская авиация имеет ограниченные возможности наносить удары по Ирану именно из-за нехватки заправщиков - сейчас летчики огибают Ирак и Сирию, чтобы стрелять по Тегерану или Тебризу.