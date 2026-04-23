Пентагон сосредотачивает у берегов Персидского залива новые силы

Соединенные Штаты завершили переброску в зону ближневосточного конфликта своего авианосца "Джордж Буш". Теперь у берегов Ирана вновь сосредоточены 2 авианесущие группировки: флагманом второй является судно "Авраам Линкольн".

Еще один авианосец после загадочного пожара в корабельной прачечной вынужден был отправиться на ремонт.

Пентагон продолжает сосредотачивать в окрестностях Персидского залива все новые силы и дополнительное оружие. Война может возобновиться в любой момент: с угрозами в адрес Тегерана выступил официальный Тель-Авив, пообещав обрушить на иранцев град бомб и ракет при наличии малейшего повода.