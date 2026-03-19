Непрекращающаяся эскалация на Ближнем Востоке все сильнее бьет не только по рынку, но и по объектам производства энергоносителей. Накануне Израиль нанес удар по газовому месторождению Южный Парс на юге Ирана. В ответ Тегеран атаковал в общей сложности 6 крупнейших объектов нефтегазовой промышленности стран Персидского залива.

Значительные повреждения получило главное газоперерабатывающее предприятие Катара. Ударам иранских ракет и беспилотников подверглись объекты в Кувейте и ОАЭ. Также атакован НПЗ в Саудовской Аравии.

На фоне ударов цены на СПГ подскочили на 35 %. В результате европейские цены на газ сейчас превышают довоенный уровень более чем в 2 раза (примерно 854 доллара за тысячу куб. м).

Рынок нефти не так резко, но тоже пустился в рост. Стоимость Brent превысила 114 долларов за баррель, что почти на 7 % выше цены окончания предыдущей сессии.

Тем временем Пентагон запросил более 200 млрд долларов на операцию против Ирана. По сообщениям СМИ, США могут направить дополнительно тысячи военных на Ближний Восток. Этот шаг якобы должен "обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив".