Переговоры между Ираном и США назначены на 6 февраля

Спецпосланник президента США Уиткофф в пятницу, 6 февраля, встретится с главой МИД Ирана в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу Тегерана.

Как сообщила газета "Нью-Йорк таймс", Иран готов приостановить или закрыть свою ядерную программу, чтобы ослабить напряженность, но предпочитает план США по созданию регионального объединения независимых предприятий по ядерной энергетике.

Свое предложение подготовили также Оман и Катар - пишет газета "Уолл стрит джорнал". Проект уже представили Тегерану, однако реакция Вашингтона пока неизвестна. Данный план основан на украинском и палестинском урегулировании и включает в себя меры по решению проблемы обогащения урана, экономические стимулы и обязательства стран в области безопасности.