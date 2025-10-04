Переговоры о судьбе сектора Газа начнутся 5 октября в Египте

5 октября в Египте начнутся переговоры с участием делегаций Израиля и США, в которых в той или иной форме примут участие также представители палестинской стороны и ХАМАС.

В секторе Газа уже остановлены боевые действия, а войска ЦАХАЛ прекратили свое наступление. Мирный план Трампа получает все больше шансов на полноценное воплощение. ХАМАС уже объявил, что готов освободить всех израильских заложников. Группировка согласилась также на создание временной администрации для палестинских территорий под иностранным контролем.

План Трампа стал неожиданностью как для арабов, так и для Израиля. Американские СМИ сообщают, что премьер Нетаньяху был в бешенстве, когда ему сообщили о необходимости остановить боевые действия.