Переговоры под вопросом: Иран отказывается от диалога с США из-за ударов по Ливану

Судьба перемирия на Ближнем Востоке, а также самих переговоров между Ираном и Соединенными Штатами все еще остается неопределенной.

Дональд Трамп заявил, что, по его сведениям, Тегеран взимает плату с проходящих через Ормузский пролив танкеров. Американский лидер полагает, что это совершенно недопустимо. Между тем накануне этой водной артерией не проследовало ни одно судно. МИД Ирана объявил, что Ормуз остается открытым для кораблей под любыми флагами, но проход через пролив необходимо согласовывать с иранскими военными властями.

Тегеран заявляет, что ни о каких переговорах с американцами не может быть и речи до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Минувшей ночью бомбардировки Бейрута продолжились.