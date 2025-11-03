Переговоры Путина и Трампа могут пройти в ЮАР, считает финский президент

Финский президент Стубб считает, что Путин и Трамп могут встретиться на полях саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. Высокий форум в ЮАР пройдет 21-22 ноября. Трамп там наверняка будет, хотя Путин участвовать в саммите лично не планировал.



Финский президент считается одним из немногих европейских лидеров, которые пользуются симпатией Дональда Трампа. Это заставляет относиться к заявлениям Стубба со вниманием, они вполне могут основываться на инсайдах из Белого дома.