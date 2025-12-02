Переговоры Путина и Уиткоффа в Москве: компромиссов нет, стороны готовы работать дальше

"Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов и документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Мы не обсуждали конкретные формулировки и американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений, но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования в Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран".