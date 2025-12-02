3.73 BYN
Переговоры Путина и Уиткоффа в Москве: компромиссов нет, стороны готовы работать дальше
Компромиссы пока не найдены - предстоит большая работа. В Москве прошла почти пятичасовая встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны договорились не разглашать суть переговоров в Кремле и выразили готовность продолжать совместную работу для достижения договоренностей.
Как заявил по итогам встречи помощник президента России Ушаков, обсуждалось несколько вариантов урегулирования в Украине, был затронут и территориальный вопрос. Помимо изначального плана США из 27 пунктов, Москве были переданы еще четыре документа. Некоторые американские наработки для Кремля приемлемы, некоторые - нет.
Юрий Ушаков, помощник президента России:
"Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов и документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Мы не обсуждали конкретные формулировки и американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений, но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования в Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран".
Ушаков добавил, что стороны видят огромные перспективы для взаимодействия. Что же касается возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, - все зависит от прогресса в ходе дальнейших переговоров. Уиткофф и Кушнер направились в Вашингтон, где намерены доложить о прошедшей встрече американскому лидеру.