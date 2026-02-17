Переговоры в Женеве: Зеленский поручил своей делегации добиваться личной встречи с Путиным

На переговорах в Женеве в украинской делегации произошел раскол, сообщает издание Economist. Он случился на фоне напряженной атмосферы трехсторонних консультаций с участием США и России.

По данным издания, одна группа переговорщиков, ориентированная на Буданова, нынешнего главу офиса Зеленского, выступает за скорейшее заключение соглашения под эгидой Вашингтона, опасаясь, что окно возможностей скоро закроется. Другая часть команды, все еще находящаяся под влиянием своего бывшего руководителя Ермака, занимает скептическую позицию и менее заинтересована в быстром урегулировании.

Сам Зеленский в интервью Axios заявил, что поручил своей делегации добиваться организации личной встречи с Путиным для обсуждения территориальных вопросов.

Проведенные 17 февраля переговоры длились порядка 4 часов в различных форматах - двустороннем российско-американском, российско-украинском и трехстороннем. Атмосфера охарактеризована как "очень напряженная". Но достигнута важная договоренность - продолжить встречи 18 февраля.