Перерабатывающая промышленность ЕС переживает кризис

Европейская перерабатывающая промышленность оказалась в глубоком кризисе. По данным Financial Times, за последние полтора года только в Нидерландах закрылись 10 заводов, а по всему ЕС остановлено почти миллион тонн мощностей. Для понимания, это сопоставимо с годовым производством Франции.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды признала, что отрасль не выдерживает конкуренции и нуждается в новых правилах. Причины кризиса: падение спроса и дешевый импорт, прежде всего из Китая, который продолжает поступать в Европу даже после введения антидемпинговых пошлин.

Евросоюз готовит меры поддержки: проверки импортного сырья, создание единого рынка отходов и четкие правила их химической переработки.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСпромышленностькризис