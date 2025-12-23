3.68 BYN
Перерабатывающая промышленность ЕС переживает кризис
Автор:Редакция news.by
Европейская перерабатывающая промышленность оказалась в глубоком кризисе. По данным Financial Times, за последние полтора года только в Нидерландах закрылись 10 заводов, а по всему ЕС остановлено почти миллион тонн мощностей. Для понимания, это сопоставимо с годовым производством Франции.
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды признала, что отрасль не выдерживает конкуренции и нуждается в новых правилах. Причины кризиса: падение спроса и дешевый импорт, прежде всего из Китая, который продолжает поступать в Европу даже после введения антидемпинговых пошлин.
Евросоюз готовит меры поддержки: проверки импортного сырья, создание единого рынка отходов и четкие правила их химической переработки.