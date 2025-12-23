Перерабатывающая промышленность ЕС переживает кризис

Европейская перерабатывающая промышленность оказалась в глубоком кризисе. По данным Financial Times, за последние полтора года только в Нидерландах закрылись 10 заводов, а по всему ЕС остановлено почти миллион тонн мощностей. Для понимания, это сопоставимо с годовым производством Франции.