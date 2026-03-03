Персидское проклятье: как Иран унизил военную машину США и поставил крест на президентстве Трампа

Они снова шли бомбить кишлаки и воевать с ребятами в сандалиях. США просчитались и теперь не знают, как сохранить лицо после атаки на Иран: решительный ответ Тегерана вызвал поддержку по всему миру. Все кто устал от безнаказанности Белого дома пришли в восторг от того, как Иран унизил американскую военную машину.

Им закон не писан, теперь американские чиновники говорят об этом открыто. Министр войны Пит Хегсет проговорился и вынес в широкие массы все, о чем раньше говорили лишь в ситуационных комнатах. Для США нет правил, есть только цели, и брать желаемое они предпочитают любым путем.

Пит Хегсет, министр войны США:

"Америка, невзирая на то, что говорят так называемые международные институты, проводит самую смертоносную и точную воздушную военную операцию в истории: истребители, беспилотники, ракеты и, конечно, секретные средства поражения. Все по нашим правилам, с максимальными полномочиями, никаких глупых правил ведения боевых действий, никаких трясин национального строительства, никаких попыток построить демократию, никаких политкорректных войн. Мы сражаемся, чтобы победить и не тратим время впустую".

Войну в Персидском заливе уже называют точкой невозврата. В регионе столкнулись интересы всех глобальных игроков, и уступать никто не намерен. Военные аналитики отмечают широкую поддержку Ирана.

Ситуация изменилась коренным образом и это нельзя не заметить: если раньше ответные удары Корпуса стражей исламской революции носили массовый характер для перегрузки ПВО противников, то теперь они полностью выверены и имеют буквально хирургическую точность. Будто кто-то наводит их своими спутниками и снимает туман войны для Тегерана, не помогает даже "Щит Иуды".

Война в Иране - ошибка, которая может стоить политической карьеры американского лидера: Дональд Трамп в шаге от импичмента. Он сделал ход и увяз на Ближнем Востоке.

Президент США рассчитывал повторить венесуэльский успех и закончить военный поход на Иран молниеносной победой. Кампания, которая могла стать сюжетом для "Триумфальной арки", обернулась персидским проклятьем для Белого дома.

Ян Бреммер, эксперт по геополитике и основатель Eurasia Group:

"Я хочу сказать, что проблема в том, что Трамп мыслит очень краткосрочными категориями. Он очень падок на все новое и постоянно хочет быть в центре внимания, невероятно непоследователен. Поэтому он не способен мыслить стратегически".

США блефовали с Ираном и забалтывали активную подготовку к боевым действиям. Ядерную программу даже сняли с повестки дня и уже приблизились к подписанию итогового документа. Тегеран был полностью открыт к диалогу. В этом время они формировали ударный кулак.

Американские переговорщики убеждали, что сделка возможна, и она снимет все противоречия. Вот только какие? Похоже на этот вопрос до сих пор не могут ответить даже стратеги из Белого дома: все претензии оказались фикцией.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Я не знаю, почему администрация США настаивает на начале переговоров, а потом, в разгар переговоров, нападает на другую сторону. Сегодня произошло ровно то же, что и в июне прошлого года. Мы вели переговоры, на этот раз мы даже добились большого прогресса и уже почти заключили сделку, но они решили напасть на нас. Возможно, кто-то втянул США в этот конфликт ради собственной выгоды".

Атака на Иран была начата буквально в слепую, без какого либо плана действий и понимания конечного результата. Они уже разбомбили все заявленные цели и даже убили представителей высшего руководства страны. Не говоря уже о сотнях мирных жителей, которые погибли при неизбирательных ракетных обстрелах со стороны США и Израиля.

Однако они понимают, что назвать это победой не получится. Тегеран проявил настоящий персидский характер: ответные удары вскрыли слабость американской военной машины. Многие базы и логистическая инфраструктура США в Персидском заливе прекратили свое существование.

Сторонники США в Персидском заливе начали публично говорить о том, что раньше даже не ставили под сомнения: Белый дом не способен обеспечить их защиту. Сил едва хватает, чтобы прикрывать небо над Израилем, все остальные брошены на милость иранских ракет и беспилотников.

США вынуждены приклонять колено и в спешке просить о помощи европейских партнеров. Германия, Франция и Британия нехотя согласились предоставить свою инфраструктуру в регионе, но Трамп в бешенстве от их медлительности и безразличия: чем дольше они тянут, тем больше гробов вернется в США.

Дональд Трамп, президент США:

"Сегодня Центральное командование Вооруженными Сил США сообщило о гибели трех американских военнослужащих. Мы скорбим о настоящих патриотах Америки, которые пожертвовали собой ради нашей страны, и продолжаем праведное дело, за которое они отдали свои жизни. Мы молимся за скорейшее выздоровление раненых и выражаем огромную любовь и бесконечную благодарность семьям погибших. К сожалению, потери еще будут, так будет до самого конца. Но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло".

Хаос и бардак в управлении войсками - буквально за несколько часов дружественным огнем над Кувейтом сбиты три американских истребителя F-15. Это позор. Такое не продашь в конгрессе как высококлассную операцию - придется отвечать на неудобные вопросы.