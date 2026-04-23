Первая партия нефти поступила в Венгрию и Словакию через Украину

Первая нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила из России в Венгрию через Украину. Об этом сообщили в венгерской нефтегазовой компании MOL. Горючее ископаемое прошло через станции в Фенешлитке и Будковце.

В заявлении на сайте компании уточняется: поставки по этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва.

По словам премьер-министра Словакии, до конца апреля по "Дружбе" республика получит 119 тыс. тонн нефти. Роберт Фицо также отметил, что Европа с большим трудом сможет прожить без потерь, если не будет импортировать нефть из России.