Первая партия нефти поступила в Венгрию и Словакию через Украину

Первая нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила из России в Венгрию через Украину. Об этом сообщили в венгерской нефтегазовой компании MOL. Горючее ископаемое прошло через станции в Фенешлитке и Будковце.

В заявлении на сайте компании уточняется: поставки по этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва.

По словам премьер-министра Словакии, до конца апреля по "Дружбе" республика получит 119 тыс. тонн нефти. Роберт Фицо также отметил, что Европа с большим трудом сможет прожить без потерь, если не будет импортировать нефть из России.

Находятся и те, кто сомневается в порядочности Украины. Киев может снова перекрыть нефтепровод "Дружба", даже получив кредит от ЕС, предупреждает швейцарская газета Die Weltwoche.

