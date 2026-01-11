Первый рабочий день года во Владивостоке парализовал снежный циклон

Коммунальным службам Владивостока последствия снежного циклона оказались не по плечу. Первый рабочий день года после новогодних каникул город встречает в 10-балльных пробках.

Люди жалуются на скользкие дороги, такси увеличили стоимость проезда в 1,5-2 раза, а толпы горожан не могут дождаться автобусов на остановках.