Первый рабочий день года во Владивостоке парализовал снежный циклон
Автор:Редакция news.by
Коммунальным службам Владивостока последствия снежного циклона оказались не по плечу. Первый рабочий день года после новогодних каникул город встречает в 10-балльных пробках.
Люди жалуются на скользкие дороги, такси увеличили стоимость проезда в 1,5-2 раза, а толпы горожан не могут дождаться автобусов на остановках.
При этом в школах и детских садах Владивостока 12 января объявлено свободное посещение. Единственным спасением может стать решение властей об увеличении количества вагонов в электричках.