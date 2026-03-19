Первый участок заграждения на польско-украинской границе появится в 2027-ом
Автор:Редакция news.by
Главный комендант пограничной стражи Польши генерал Роберт Баган заявил, что первый участок заграждения на границе с Украиной введут в эксплуатацию в 2027 году, сообщает РИА Новости.
"Первый участок протяженностью 69 км, скорее всего, будет введен в эксплуатацию в следующем году. Это будет участок, начинающийся с того места, где заканчивается действующее в настоящее время заграждение на реке Буг, и идущий на юг в сторону Бещадского пограничного отряда", - сказал Баган.
Он уточнил, что данное заграждение будет оснащено различными средствами контроля, в том числе электроникой.
"Надеюсь, что к 2029-2030 году удастся всю границу с Украиной - конечно, там, где это будет возможно - оборудовать таким заграждением", - добавил генерал.