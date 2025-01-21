Первое назначение - госсекретарем США стал Марко Рубио

Вслед за обещаниями последовали и назначения. Первым одобренным Сенатом должностным лицом новой американской администрации стал Марко Рубио.

Верхняя палата единогласно проголосовала за его кандидатуру на пост госсекретаря США. Во внешней политике Рубио собирается отстаивать национальные интересы и приоритет отдавать мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. Он также подтвердил решимость Трампа прекратить украинский конфликт.