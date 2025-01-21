Первое назначение - госсекретарем США стал Марко Рубио

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Вслед за обещаниями последовали и назначения. Первым одобренным Сенатом должностным лицом новой американской администрации стал Марко Рубио.
Верхняя палата единогласно проголосовала за его кандидатуру на пост госсекретаря США. Во внешней политике Рубио собирается отстаивать национальные интересы и приоритет отдавать мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. Он также подтвердил решимость Трампа прекратить украинский конфликт.
Сам президент США, общаясь с журналистами отметил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.