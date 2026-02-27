3.75 BYN
По данным разведки, Иран не обладает ракетами большой дальности
Автор:Редакция news.by
Разведка США опровергла заявление Трампа о том, что Иран в ближайшее время может получить ракету, способную поразить территорию США.
Как передает Reuters, в несекретной оценке разведывательного управления минобороны говорится, что Ирану может потребоваться время до 2035 года для разработки жизнеспособной межконтинентальной баллистической ракеты.
Ранее Трамп заявил, что у Ирана якобы уже есть ракеты, способные достичь Европы, а вскоре появятся и такие, которые долетят до Штатов.