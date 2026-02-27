По данным разведки, Иран не обладает ракетами большой дальности

Разведка США опровергла заявление Трампа о том, что Иран в ближайшее время может получить ракету, способную поразить территорию США.

Как передает Reuters, в несекретной оценке разведывательного управления минобороны говорится, что Ирану может потребоваться время до 2035 года для разработки жизнеспособной межконтинентальной баллистической ракеты.