Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

По данным разведки, Иран не обладает ракетами большой дальности

Разведка США опровергла заявление Трампа о том, что Иран в ближайшее время может получить ракету, способную поразить территорию США.

Как передает Reuters, в несекретной оценке разведывательного управления минобороны говорится, что Ирану может потребоваться время до 2035 года для разработки жизнеспособной межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана якобы уже есть ракеты, способные достичь Европы, а вскоре появятся и такие, которые долетят до Штатов.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

СШАракетыИранразведданные