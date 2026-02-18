3.72 BYN
По итогам переговоров в Женеве Умеров заявил о прогрессе по ряду вопросов
Содержательные, но напряженные - так охарактеризовал переговоры в Женеве секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам Умерова, в ходе встречи был достигнут прогресс, ряд вопросов был прояснен, в то время как остальные требуют дополнительной координации.
Умеров отметил, что украинская делегация сосредоточена на отработке ключевых положений, которые нужны для "финализации" переговоров по Украине.
Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины:
"Были обсуждены параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений, ряд вопросов был прояснен, в то время как другие остаются на стадии дополнительной координации. Мы сосредоточены на проработке ключевых положений, необходимых для завершения процесса, это сложная работа. Это требует согласования действий всех сторон и достаточного времени. Прогресс налицо, но на данном этапе детали не могут быть раскрыты. Следующим шагом является достижение необходимого уровня консенсуса для представления разработанного проекта договора для рассмотрения президентами".
Западные СМИ при этом пишут о переговорном тупике и объясняют это вмешательством европейцев и перегруженностью американских спецпосланников. Кроме того, указывают на слова помощника президента России Мединского, который дал следующую оценку переговорам: "тяжелые, но деловые". Эксперты говорят, если перевести формулировку с дипломатического языка, это значит, что "встреча прошла не очень хорошо".