По итогам переговоров в Женеве Умеров заявил о прогрессе по ряду вопросов

Содержательные, но напряженные - так охарактеризовал переговоры в Женеве секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам Умерова, в ходе встречи был достигнут прогресс, ряд вопросов был прояснен, в то время как остальные требуют дополнительной координации.

Умеров отметил, что украинская делегация сосредоточена на отработке ключевых положений, которые нужны для "финализации" переговоров по Украине.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины:

"Были обсуждены параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений, ряд вопросов был прояснен, в то время как другие остаются на стадии дополнительной координации. Мы сосредоточены на проработке ключевых положений, необходимых для завершения процесса, это сложная работа. Это требует согласования действий всех сторон и достаточного времени. Прогресс налицо, но на данном этапе детали не могут быть раскрыты. Следующим шагом является достижение необходимого уровня консенсуса для представления разработанного проекта договора для рассмотрения президентами".